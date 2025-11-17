Instagram hesabında 815 bin takipçisi bulunan 'Zeruj' rumuzlu Zehra Özkaymaz, Suudi Arabistan'da yaptığı umre ziyaretinden paylaştığı görüntüler ile tepki topladı.



Kabe'de tavaf yaptığı sırada uzun boylu üç yakışıklı erkek gördüğünü anlatan Özkaymaz, gördüğü kişileri Hz. Yusuf'a' benzeterek, "Demin tam huşu içinde tavaf yapıyorum. Bir gözüm Beytullah'ta. Kulağımda duam. Dünya kelamı konuşmadan harika bir tavaf yapıyorum. Tam tam beşinci falan şaftında. Üç tane çocuk NBA'de mi oynuyorlar basketçiler? Muhtemelen basketçiler. Bak ama nasıl yakışıklılar biliyor musun? Hz. Yusuf yakışıklıydı." ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI



Özkaymaz, söz konusu anlarda üç erkekten yalnızca kendisinin etkilenmediğini belirterek, ": "Bak bir anda herkes ağlayarak Beytullah'a bakarken kızlar hep afalladı. Böyle oldu bak. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah dedim. Önüme bakıyorum." şeklinde konuştu.



Sosyal medyada viral olan görüntülerin ardından Özkaymaz'ın açıklamaları büyük tepki topladı.







