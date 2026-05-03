CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu finalinde Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen VakıfBank, şampiyon oldu.

NAMAĞLUP ŞAMPİYON

İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti'nin çalıştırdığı Vakıfbank, bu sezon namağlup şekilde şampiyon oldu. Bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde 10 maça çıkan Vakıfbank, tüm maçlarını kazandı.

7. KEZ KAZANDI

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde en çok şampiyon olan üçüncü takım olmayı başardı. Sarı siyahlılar 2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023 ve 2026 olmak üzere 7. kez şampiyon oldu.