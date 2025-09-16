Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Amedspor, Diyarbakır’ın köklü alışveriş ve perakende firmalarından Tezgel Kom’la göğüs sponsorluğu için anlaştı.

'GRUBUMUZ SİZİN İÇİN'

Firmanın ‘Koma me bona we (Grubumuz sizin için)’ şeklindeki Kürtçe sloganı da Amedspor formasında yer aldı.

Bu, Türk futbol tarihinde profesyonel liglerde bir ilk.

Formada Kürtçe slogan

Yeni sponsorun kullandığı Kürtçe slogan “Koma me bona we” (Grubumuz sizin için) ifadesi, forma üzerinde yer aldı. Bu, profesyonel liglerde forma üzerinde Kürtçe slogana ilk kez yer verilmesi anlamına geliyor.

TFF onayladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Amedspor’un formasındaki ifadeyi onayladı. Bu karar, hem spor dünyasında hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Diyarbakır temsilcisi, böylece Türk futbol tarihine geçti.

Yönetimden kültürel mesaj

Amedspor yönetimi, sponsorluk anlaşmasının yalnızca ticari bir iş birliği olmadığını vurguladı. Yönetim, bu adımı bölgenin kültürel değerlerini tanıtma ve spor aracılığıyla kimlik bilincini güçlendirme amacıyla değerlendirdiklerini açıkladı.

Diyarbakır ekibi ilk dört maça sponsorsuz çıkmıştı.

Amedspor’un Kürtçe reklamın yer aldığı forması ilk kez geçen pazar Pendikspor maçında giyilmiş. Maçı Amedspor 2-1 kazanmıştı.