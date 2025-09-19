Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. 36 milyon Euro ile Türk futbol tarihinin en pahalı üçüncü transferi olan Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, alınan bu sonuçla beraber çıktığı son iki maçta toplamda 11 gol yedi.

İspanya-Türkiye maçında forma giyen file bekçisi, maçta 6 gol yerken bugün oynanan Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçında da 5 gol yiyerek iki maçta toplamda 11 gol yemiş oldu. Deneyimli kaleci, bunlara ek olarak Trabzonspor'dan sarı-kırmızılı ekibe transfer olmadan önce Samsunspor maçında da kalesini gole kapatamamıştı.

14 DAKİKADA 3 GOL

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olan Galatasaray, ilk yarının son 14 dakikasında kalesinde 3 gol gördü.

Müsabakaya Yunus Akgün'ün golüyle iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 37. dakikada Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle skorun 1-1 beraberliğe gelmesini engelleyemedi.

İlk yarının uzatma dakikalarına beraberlikle girilirken Eintracht Frankfurt, 45+2. dakikada Can Uzun ve 45+4. dakikada ise Jonathan Burkardt'ın golleriyle 3-1 üstünlük kurdu.