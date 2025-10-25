Türkiye, Türk takımları, Türkiye Süper Lig, her fırsatta kötüleniyor. Ama söyledikleri kadar kötü değiliz. Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz son iki haftadır tarih yazıyor. Galatasaray, İngiltere’nin ve bu yaz transfer döneminin en çok para harcayan kulübü Liverpool ile Norveç şampiyonu Bodo’yu yendi. Fenerbahçe, Fransa ve Almanya gibi iki futbol ülkesinin temsilcileri Stuttgart ve Nice karşısında farkı kaçırdı. Samsunspor, Avrupa kupalarının gediklisi Legia Varşova ve Dinamo Kiev’i sahaya gömdü.

6 MAÇTA 6 GALİBİYET

Avrupa’da iki haftada 6 maçta 6 galibiyet aldık. Bunun sonucunda Türkiye, 46.000 puana ulaşıp UEFA sıralamasındaki kritik 9. sıra avantajını korudu. Takipçimiz Çekya’nın 42.300 puanı var. 56.350 puandaki Belçika ile aramızdaki farkın kapanması için 21-22 sezonundaki 6.600 puanlık felaket dönemin gelecek sezon devreden çıkmasını bekleyeceğiz. Ülke puanında son 5 sezonun ortalaması alınıyor. Bu puana göre de Avrupa kupalarına kaç takımın hangi turdan katılacağına karar veriliyor.