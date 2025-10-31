Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, faal hakemlerin bahis oynadığını kamuoyu paylaşırken skandala adli makamlar da el attı. Türk futbolunu sarsan bahis skandalında hukuki süreç için en iyi örnek İtalya olarak öne çıktı.

HEP SAVCILIK BAŞLATTI

İtalya'da 2006’da yaşanan Calciopoli şike skandalı önce İtalyan polisi tarafından kamuoyuna açıklandı. Temiz Ayaklar Operasyonu’nda savcı Pino Narducci önderliğinde kurulan küçük bir ekibin yaptığı soruşturma sonucu Juventus, Milan, Fiorentina, Lazio ve Reggina ceza aldı. Almanya’da da şike skandalını Bochum Savcılığı yürüttü.

FBI SORUŞTURMA YAPTI

Son olarak NBA’de patlayan yasa dışı bahis skandalında aralarında Portland Trail Blazers koçu Chauncey Billups ve Miami Heat oyuncusu Terry Rozier’in de bulunduğu 31 kişinin tutuklandığı soruşturmayı FBI yürüttü. Bizdeki Bahisgate Skandalı’nda ise ilk açıklamayı İstanbul Savcılığı yerine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yaptı.

DELİLLER KARARTILABİLİR

Bu açıklamanın ardından bahis oynadığı iddiasıyla 152 hakem, hiçbir soruşturma yapılmadan Disiplin’e sevk edildi. Bu 152 hakemin kişisel bilgilerinin Spor Bakanlığı tarafından savcılık yerine TFF ile paylaşılması da kanunlara uygun değil. TFF’nin yaptığı açıklama delillerin karartılmasına yol açabilir ve masumiyet karinesine aykırı.

UYARI DEĞİL DÖNÜM NOKTASI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni bir açıklama yapıp, savcılığın yürüttüğü soruşturmaya her türlü desteği vereceklerini vurguladı: “Futbol paydaşlarımızdan gelen açıklamaları da dikkatle takip etmekteyiz. Hakemlik camiasında yaşanan sorunları kendilerine ya da camialarına avantaj devşirme fırsatı olarak değerlendirmelerini üzülerek görüyoruz. Türk futbolunu şaibeden, kirli ilişkilerden ve menfaat ağlarından temizlemeden hiçbirimiz huzur bulmayacağız. Bu açıklamayı bir uyarı değil, bir dönüm noktası olarak kabul edin.”

O HESABI BİR AZERİ AÇMIŞ

Yasa dışı bahis oynama suçlamasıyla PFDK’ya sevk edilen hakem Zorbay Küçük, kimlik bilgilerini kullanarak kendisi adına iki bahis hesabı açan kişiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulundu. Küçük’ün TC kimlik no ile hesabı S.H. isimli bir Azerbaycan vatandaşının açtığı öne sürüldü. Bu kişinin “Hoş geldin bonusu” olarak verilen 50 TL’nin 40 TL’si ile bahis oynadığı iddia edildi.

SAVCILIK: KÜÇÜK'Ü İFADEYE ÇAĞIRMADIK

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, şu açıklamayı yaptı: “Zorbay Küçük isimli kişi, başkaca konular hakkında şahsi avukatı ile şikâyetçi olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştır. Son günlerde kamuoyunda yer alan ve hakemlerin ‘bahis sitelerine üyeliği’ olarak bilinen soruşturma kapsamında adı geçen kişinin ifade vermeye çağrılması söz konusu değildir.”