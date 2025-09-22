Eleştiri oklarını üzerine çeken ve hakemlerle ilgili tartışmaların merkezinde yer alan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevi bırakma kararı aldığı öne sürüldü.

'GÜNDOĞDU İSTİFASINI VERECEK'

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevi bırakma kararı aldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ferhat Gündoğdu ile özel bir görüşme yaptığı ve istifasını kabul edeceği aktarıldı.

Gündoğdu, 2021-22 sezonunda 6 ay süreyle bu görevi yürütürken 23 Temmuz 2024'te ikinci kez bu göreve gelmişti.

ARDA KARDEŞLER'İN 'BİLETİ KESİLECEK' İDDİASI

Trabzonspor-Gaziantep maçına damga vuran Arda Kardeşler'i TFF'ye çağıran Hacıosmanoğlu'nun ise, bugün 37 yaşındaki hakemin "biletini keseceği" öne sürüldü. Başkan Hacıosmanoğlu'nun, Arda Kardeşler'e hakemliğinin sonlandırıldığını tebliğ edeceği iddia edildi.