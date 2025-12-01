Rusya - Ukrayna savaşı, arka planda süren barış görüşmelerine rağmen tüm şiddettiyle devam ediyor.

Rusya'nın Novorossiysk bölgesinde Ukrayna ordusunun 13 Kasım akşamı insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırı esnasında Rus limanında alargadaki Türk gemisinin mürettebatı, yoğun çatışmaya şahit oldu. O anlar mürettabatın kamerasına yansıdı.

Rus hava savunma sistemlerinden çıkan kurşunlar geceyi aydınlatırken Ukrayna İHA'ları, Türk gemisinin yakınlarında infilak etti. Mürettebat çareyi geminin güvertesinde siper almakta buldu.

Patlamalar ve taramalı ağır makinalı tüfek atışı dakikalarca devam etti. Rus birlikleri aydınlatma fişekleri atarak İHA'ları düşürmeye çalıştı. Ancak bazı İHA'lar hedeflerine ulaştı.

Görüntüler, sosyal medyada çok izlendi. 4. yılına giren savaşta barış görüşmeleri hızlandı ancak çatışmalar duraksamadı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ve dünyanın savaş algısını değiştiren icatlarıyla tarihe kazınan bu savaş, dünyanın konuştuğu görüntülere sahne olmaya devam ediyor.