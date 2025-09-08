Dünya turundaki Türk gezgin Taha Yaman Kılınak Ekvador'da bindiği takside felaketi yaşadı. Kılınak, havalimanında bindiği taksinin başka bir yöne gittiğini anlamadı. Kaçırılıp bütün eşyaları soyulan gencin yardımın konsolosluk yetişti. Ekvador'dan ayrılan Kılınak, sağlık durumunun şu anda iyi olduğunu bildirdi.

'HİÇ BU KADAR ÇARESİZ HİSSETMEMİŞTİM'

Sosyal medyada yaptığı açıklamayla kaçırıldığını duyuran Kılınak, “Ekvador kartelleri tarafından kaçırıldım ve her şeyimi aldılar. Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Havalimanına gitmek için taksiye bindiğimde, taksicinin farklı bir yöne gittiğini anlayamadım” dedi.