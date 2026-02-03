Reçel, marmelat, fındık ezmesi ve bal başta olmak üzere birçok üründe Türkiye'nin önde gelen üreticileri arasında yer alan gıda markası Seğmen satılıyor.



Segmen Kardeşler Gıda Üretim tarafından yapılan açıklamada, şirketin %74,85'lik hissesinin satışı için bir ön protokol imzalandığını açıklandı.

Duyuruda, aralarında iş insanları Yusuf Seğmen, Ömer Seğmen, Neval Elaldırsın, Emine Seğmen, Emine Yaka, Nihal Özcanlı ve Meral Yıldırım'ın da bulunduğu şirket hissedarlarının, şirkette sahip oldukları %74,85 oranındaki hisseyi satmak üzere bir ön protokol imzaladıkları belirtildi.



Yapılan açıklamada, ön protokolün imzalandığı alının kim olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Duyuruda ayrıca, imzalanan anlaşmanın ön nitelikte olduğu ve herhangi bir satış işleminin nihai bir sözleşmenin imzalanmasına ve belirli koşulların yerine getirilmesine tabi olacağı vurgulandı.

5 MİLYAR 157 MİLYON TL ÖDENECEK



Ön anlaşmanın nihayete ermesi halinde alıcı taraflara şirketin yüzde 74,85 hissesi için toplam 5 milyar 157 milyon TL ödeme yapılacak.



İmzalanan protokolde taraflar arasında şirketin toplam değeri 6,89 milyar TL olarak belirlendi.