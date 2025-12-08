Torku başta olmak üzere çok sayıda gıda markasını bünyesinde bulunduran ve Türkiye'de şeker piyasasının en büyük aktörleri arasında yer alan Konya Şeker, bir süredir yaşadığı ekonomik sıkıntıların ardından bankalardan kredi almakta güçlük yaşar hale geldi.



Tarımdan Haber'den Sadettin İnan'ın haberine göre, finansman ihtiyacını gidermek için bankalardan uygun kredi bulamayan Konya Şeker, tüccar Remzi Çakar’dan 1 milyar lira nakit para aldı.

1 MİLYAR LİRAYA KARŞILIK 30 BİN TON ŞEKER SATIŞI YAPILACAK



Kulislerde dile getirilen bilgilere göre, Konya Şeker 1 milyar liralık nakit paraya karşılık 30 bin ton şeker satışı yapacak. Ancak şeker fiyatlarının düşme ihtimali nedeniyle Remzi Çakar, parasını vermesine rağmen fatura kestirmedi. Şekerlerin teslimi, yıl sonuna doğru o günkü fiyatlar üzerinden faturalandırılarak yapılacak.

ÇİFTÇİ DEVİ TÜCCARLARA MAHKUM OLDU



Geçtiğimiz ay Afyon Şeker Fabrikasının kredibilitesini kullanarak 500 milyon liralık kredi çeken Konya Şeker'in yaşadığı mali sorunlar ise sektörde 'Çiftçi kuruluşu tüccarlara mahkum oldu' yorumlarına neden oldu.



Firmanın üretimi durdurduğu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile sürtüşme yaşadığı Soma Termik Santrali meselesinde ise nihai adımların 2026 yılında atılması ve çok kısıtlı üretimin gerçekleştiği santralin geleceğinin netleşmesi bekleniyor.



