Julith Coffee, bu özel kahve çekirdeklerini Panama'da düzenlenen açık artırmadan satın aldı. Sağsöz, yalnızca 20 kilogram kahveye 600 bin dolar (yaklaşık 25 milyon 250 bin lira) ödedi.

NTV'de yer alan habere göre bu, şimdiye kadar bir kahveye ödenen en yüksek fiyat olarak kayıtlara geçti. Mekan ise bu değerli kahveden 400 fincan satmayı planlıyor.

"MÜKEMMEL DENGE VE RAFİNELİK"

Kahve, Panama'nın Baru Volkanı eteklerinde yetiştirilen nadir çekirdeklerden üretiliyor.

Tadım notlarına göre, kahvede:

- Yasemin ve beyaz çiçek aromaları,

- Portakal, mandalina ve bergamot gibi narenciye notaları,

- Kayısı ve şeftali gibi meyvemsi tatlar bulunuyor.

Uzmanlara göre bu karışım, kahve dünyasında "mükemmel denge ve rafinelik" olarak değerlendiriliyor.

ÖZEL MİSAFİRLERE SUNULACAK

Kahve, piyasaya çıkar çıkmaz büyük ilgi gördü. Özellikle Asya ülkelerinden koleksiyonerler ve kahve tutkunları sıraya girdi.

Ancak Julith Coffee, bu özel ürünü sınırlı sayıda sunmayı planlıyor. Kahvenin küçük bir bölümünün yalnızca Dubai emirlik ailesi için ayrıldığı ifade edildi.