Türk hacker grubu, ABD ve Kanada'daki havalimanlarının ses sistemlerini hackledi. Ses sistemlerinden havalimanına yayın yapan hackerlar "Özgür Filistin" sloganı attı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ve Donald Trump'a hakeret etti.

ABD ve Kanada'daki 4 havalimanı siber saldırının hedefi oldu. Havalimanlarında normal işleyiş durakladı.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy sosyal medyada “Bu kesinlikle kabul edilemez. Yolcuların korkması anlaşılabilir bir durum” dedi.

FAA'nın Harrisburg havaalanıyla “bu hack olayının köküne inmek için” çalıştığını ekledi.

HAVALİMANLARI HACKERLARIN HEDEFİ OLDU

Son dönemlerde ABD ve Avrupa'daki havalimanları düzenli olarak siber saldırılara maruz kalıyor.

FBI'a göre, Haziran ayında, kötü şöhretli bir siber suç örgütü ABD ve Kanada'daki birçok havayolunun bilgisayar ağlarına sızdı.

Ve geçen ay, hackerlar bir yolcu check-in sistemini devre dışı bırakarak Avrupa'daki havalimanlarında uzun gecikmelere, iptallere ve kaosa neden oldu.