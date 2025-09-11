Saldırıyı ilk duyuran İsrail merkezli Yedioth News, Katz’ın telefonunun ele geçirildiğini ve hackerlar tarafından doğrudan arandığını yazdı. Habere göre, görüntülü görüşme sırasında Katz’a hakaretler edildi, bu anların ekran görüntüsü de sosyal medya üzerinden yayımlandı.

Görüntülerin yayılmasının ardından Savunma Bakanı Katz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın çeşitli ülkelerinden örgütlü İslamcı-cihatçı çeteler, gizlilik derecesi olmayan sivil telefonumu arayarak nefret dolu mesajlar ve tehditler bırakıyor. Onlar beni arayıp tehdit etmeye devam edecek, ben de onların terör örgütü liderlerinin ortadan kaldırılmasını emretmeye devam edeceğim."

HEDEFTE BAŞKA İSİMLER DE VAR

Saldırı yalnızca Katz’la sınırlı kalmadı. Hacker grubu daha sonra İsrail Meclisi (Knesset) Başkanı Amir Ohana ve aşırı sağcı İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’in telefon numaralarını da sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Söz konusu siber saldırı, özellikle İsrail hükümetinin üst düzey isimlerinin hedef alınması açısından dikkat çekici bulunurken, olayın ardından İsrail istihbarat birimlerinin konuya dair inceleme başlattığı öne sürüldü.

Grubun kimliği ve kullandığı yöntemlerle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, saldırının sosyal medya platformları üzerinden organize edildiği ve kamuoyuna mesaj verme amacı taşıdığı değerlendiriliyor.