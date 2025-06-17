Mehmet Erenler'in ölüm nedeni organ yetmezliği olarak açıklandı.

Sanatçı bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor ve İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi Palyatif ServisiEnde tedavi görüyordu.

Erenler, 'Karpuz Kestim Yiyen Yok', 'Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme' ve 'Bir Çift Turna Gördüm' dahil birçok türküyü derlemişti.

MEHMET ERENLER KİMDİR?

Ankara'da 1946'da yılında dünyaya gelen Mehmet Erenler sekiz yaşında kendi kendine bağlama öğrenmeye başladı, 13 yaşında Muzaffer Sarısözen'in 'Yurttan Sesler' programına katıldı.

TRT'nin 1966'da açtığı sınavı kazanarak Ankara Radyosu'nda göreve başlayan sanatçı sonraki yıllarda İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak çalıştı.

Mehmet Erenler, 1980'de kendi isteğiyle atandığı İstanbul Radyosu'nda bağlama sanatçısı ve koro şefliği görevlerini üstlendi.

Yurt içinde ve dışında birçok konser ve seminer veren sanatçı çeşitli üniversitelerde dersler sunup çok sayıda sanatçı yetiştirdi.

Otantik çalış biçimine sadık kalarak kendi üslubunu oluşturan nadir bağlama sanatçılarından Erenler, özellikle 'açış' adı verilen serbest ölçülü doğaçlama çalış geleneğinin teknik hakimiyeti, duyarlılığı, yaratıcılığı ve birikimiyle dinleyicilerin beğenisini kazandı.

TRT İstanbul Radyosu sanatçısı olarak da görev yapan Mehmet Erenler 20'den fazla albüm hazırladı.