Yapılan araştırma sonuçları can yakıcı sorunların başında ekonominin geldiğini gösterdi.

Gündemar Araştırma’nın 20-26 Ağustos tarihlerinde 60 ilde 2 bin 225 kişiyle yaptığı çalışmada katılımcılara, “Türkiye’de ekonominin gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? İyiye mi gidiyor, kötüye mi?” sorusu yöneltti. Her 10 kişiden 8’inin Türkiye ekonomisinin kötüye gittiğini belirtti. Ankete katılanların yüzde 80’i ekonomik gidişatı kötü bulurken, yalnızca yüzde 15’i ekonominin iyiye gittiğini söyledi.

AKP seçmeninin yüzde 66’sı, MHP seçmeninin de yüzde 63’ü, ekonominin kötüye gittiğini kaydetti. Bu durum, iktidar seçmeni içerisinde ekonomik krizin inkâr edilemeyecek düzeyde hissedildiğini ortaya koydu.

SEÇMENİ DE ŞİKAYETÇİ

CHP seçmeninin yüzde 94’ü, İYİ Parti seçmeninin yüzde 95’i, DEM Parti seçmeninin yüzde 89’u ekonominin gidişatının kötü yönde olduğunu belirtti. AKP ve MHP seçmeni arasında da kötüye gidiş algısının yüzde 60’ların üzerine çıkmış olması, Türkiye’deki ekonomik sorunların partiler üstü bir yaygınlıkta hissedildiğini gösterdi.

Hükümet başarısız muhalefete güven yok

Vatandaşlara, “Sizce mevcut hükümet, görevini yerine getirmede genel olarak başarılı mı, yoksa başarısız mı?” sorusu yöneltilmiş ve katılımcıların yüzde 61’i başarısız, yüzde 25’i başarılı bulmuştur. AKP seçmeninin yüzde 47’si hükümeti başarılı bulurken, MHP seçmeni yüzde 55 başarılı buluyor. Muhalefet de ise CHP ve İYİ Parti seçmenlerinin yüzde 87’si, DEM Parti seçmeninin yüzde 86’sı hükümeti başarısız buldu. Hükümetin dışında katılımcılara “Sizce muhalefet partileri, görevlerini yerine getirme konusunda genel olarak başarılı mı, yoksa başarısız mı?” sorusu da yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 63’ü muhalefeti başarısız, yalnızca yüzde 22’si başarılı buldu.

Üç anket tek sonuç: 1. parti CHP

Üç ayrı anket sonucu CHP ile AKP arasındaki farkın giderek açıldığını ortaya koydu. Üç araştırmada da “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunu yanıtlayan vatandaşların tercihi CHP oldu. İktidardaki AKP’nin ise oylarının geçen seçimlere göre eridiği görüldü. Gündemar’ın araştırmasında CHP 35,42 ile ilk sırada yer alırken, AKP’nin oy oranı 30,18. HBS Araştırma’nın çalışmasında ise CHP 33,9, AKP ise 27,8 oy oranına sahip. Ulusal Araştırmanın anketinde ise CHP 41,1 oyla ilk sırada. AKP ise ankete katılanların 32,3’ünün oyunu aldı. Yapılan çalışmalar, iktidar partisinin oy kaybının sürdüğünü gösteriyor.

Terörsüz Türkiye süreci terörü sona erdirir mi?

YÜZDE 47: HAYIR

- “Terörsüz Türkiye” adıyla başlatılan yeni siyasi ve toplumsal açılım, Türkiye’de terörü sona erdirir mi, erdirmez mi?” sorusuna katılımcıların yüzde 47’si olumsuz yanıt verdi. Katılımcıların yüzde 40’ı terörü sona erdireceğini belirtti, yüzde 13’ü ‘Fikrim yok’ dedi.

Kayyum uygulamasına son verilmesini destekler misiniz?

YÜZDE 51: EVET

- “Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyum atanması uygulamasına son verilmesini destekler misiniz?” sorusuna vatandaşların yüzde 51’i ‘evet’ cevabı verdi. Katılımcıların yüzde 34’ü “Hayır, desteklemem”, yüzde 15’i de “Fikrim yok” diye yanıtladı.

Türkiye’nin gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz?

YÜZDE 74: KÖTÜ

- Katılımcılara, “Türkiye’nin genel gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? İyiye mi gidiyor, kötüye mi?” sorusu soruldu. Yüzde 74, Türkiye’nin “kötüye gittiğini” ifade ederken, yüzde 18’lik bir kesim “iyi olduğunu” belirtmiş, yüzde 8’i de fikir belirtmemiş.

Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?

İMAMOĞLU: YÜZDE 58

- Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda kimse yüzde 50’yi geçemiyor. Ekrem İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı ikinci turda ise İmamoğlu açık ara farkla kazanıyor. Katılımcıların yüzde 58’i İmamoğlu’na oy verirken, Erdoğan’ı tercih edenler yüzde 42.

En beğenilen siyasiler İmamoğlu ve Yavaş

YÜZDE 53: MANSUR YAVAŞ

- Yapılan araştırmada katılımcılara siyasiler ayrı ayrı soruldu. Ekrem İmamoğlu yüzde 54, Mansur Yavaş yüzde 53 ile ilk iki sırayı paylaştı. Recep Tayyip Erdoğan’ı tercih edenlerin oranı yüzde 44 olurken, Hakan Fidan’ın tercih oranı yüzde 40, Selçuk Bayraktar’ın ise yüzde 38.

Her 4 vatandaştan 3’ünün yargıya güveni kalmamış

YÜZDE 76: KÖTÜ

- “Türkiye’de yargı ve adalet sisteminin gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 76’sı ‘kötüye gidiyor’, yalnızca yüzde 16’sı “iyiye gidiyor” dedi. Yüzde 8’i ise fikir belirtmedi. Bu tablo, yargıya güvenin ciddi biçimde sarsıldığını ortaya koyuyor.