Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 18 yaş ve üzerindeki bireyler arasında mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2024’te %49,6 iken 2025’te 3,7 puan artarak %53,3’e çıktı.

Mutsuz olduğunu belirtenlerin oranı ise aynı dönemde %14,5’ten %13,0’e geriledi.

EN ÖNEMLİ SORUN HAYAT PAHALILIĞI

Araştırmada dikkat çeken en önemli başlık ise toplumun öncelikli sorun algısı oldu. Katılımcıların %31,3’ü ülkenin en önemli sorunu olarak hayat pahalılığını gösterdi.

Hayat pahalılığını %16,5 ile yoksulluk ve %16,1 ile eğitim izledi.

KADINLAR DAHA MUTLU

Cinsiyete göre dağılım incelendiğinde, mutluluk oranının kadınlarda erkeklere kıyasla daha yüksek olduğu görüldü. Mutlu olduğunu ifade eden erkeklerin oranı %46,9’dan %51,4’e yükselirken, kadınlarda bu oran %52,3’ten %55,1’e çıktı.

EN BÜYÜK ARTIŞ 55-64 YAŞ GRUBUNDA

Yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde, mutluluk oranındaki en güçlü yükseliş 55-64 yaş grubunda gerçekleşti. Bu yaş grubunda mutluluk oranı %47,5’ten %54,6’ya çıkarak 7,1 puan arttı.

Diğer yaş gruplarında da artış kaydedildi.

18-24 yaş grubunda oran %54,4’e,

25-34 yaş grubunda %53,6’ya,

35-44 yaş grubunda %52,9’a,

45-54 yaş grubunda %50,8’e yükseldi.

65 yaş ve üzerindekilerde ise oran %54,3 oldu.

EVLİ BİREYLER DAHA MUTLU

Araştırmaya göre evli bireylerin mutluluk düzeyi, evli olmayanlara göre daha yüksek. 2025’te evlilerin %56,9’u mutlu olduğunu belirtirken, evli olmayanlarda bu oran %46,6 olarak ölçüldü.

Evli erkeklerin %54,2’si, evli kadınların ise %59,6’sı mutlu olduğunu ifade etti.

MUTLULUĞUN KAYNAĞI AİLE VE SAĞLIK

Bireylerin mutluluk kaynağı olarak en çok aileleri öne çıktı. Katılımcıların %69,0’ı kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtti. Bunu %15,6 ile çocuklar ve %4,8 ile kişinin kendisi izledi.

Değerler açısından bakıldığında ise %64,9 ile “sağlıklı olmak” ilk sırada yer aldı. Sevgi (%14,7), başarı (%9,8), para (%7,7) ve iş (%2,7) diğer unsurlar oldu.

NÜFUSUN YÜZDE 67'Sİ GELECEKTEN UMUTLU

Kendi geleceğinden umutlu olduğunu söyleyenlerin oranı %67,1 olarak gerçekleşti. Erkeklerde bu oran %67,1, kadınlarda ise %67,2 oldu.

Bireylerin 0 ile 10 arasında değerlendirdiği ortalama yaşam memnuniyet puanı ise 2024 ve 2025’te değişmeyerek 5,7 seviyesinde kaldı.

KAMU HİZMETLERİNDE EN YÜKSEK MEMNUNİYET ASAYİŞTE

Kamu hizmetlerinden memnuniyet oranlarında ilk sırayı %74,1 ile asayiş hizmetleri aldı. Ulaştırma (%71,3) ve sağlık (%69,4) hizmetleri de üst sıralarda yer aldı. Eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı ise %58,7 olarak ölçüldü.