Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Ortaklığımız yönetim kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Romanya'nın Temeşvar şehrine ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Yeni açılacak hatların, özellikle bölgesel bağlantı ve turizm açısından stratejik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor. THY’nin bu hamlesi, hem Balkanlar hem de Kafkaslar ile olan hava ulaşım ağını güçlendirmeyi hedefliyor.

Uçuşların başlama tarihi ve frekanslarına ilişkin detayların, ilerleyen günlerde şirket tarafından duyurulması bekleniyor.

Türk Hava Yolları, 300’ün üzerinde destinasyona uçuş sağlayarak dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu unvanını elinde bulunduruyor. Şirketin yeni destinasyonlarla birlikte uluslararası ağını daha da genişletmesi öngörülüyor.