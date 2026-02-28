Türk Hava Yolları, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle sefer iptallerine gitti.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Orta Doğu’da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle; Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün’e yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026’ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a yönelik seferlerimiz ise 28 Şubat 2026 için iptal edilmiştir.

Hava sahasındaki gelişmeler anlık şekilde takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir.

Uçuşunuza dair güncel bilgilere aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz: