Nurol Holding, Kanadalı madencilik şirketi Alamos Gold’un Çanakkale’de bulunan üç altın ve gümüş madenini satın almak üzere görüşmelere başladı.

Satın almanın gerçekleşmesi durumunda, Alamos’un Türkiye’ye karşı açtığı 1 milyar dolarlık yatırım anlaşması davası da sona erebilir.

İZİNLERİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Bloomberg'te yer alan habere göre, Alamos’un en önemli yatırımı olan Kirazlı Altın Madeni Projesi, 2019’da ruhsat yenilenmemesi ve orman izninin iptal edilmesi nedeniyle durdurulmuştu. Proje, aynı zamanda çevre örgütlerinin yoğun protestolarına sahne olmuştu.

TÜRKİYE'YE 551 MİLYON DOLAR GELİR SAĞLADIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Alamos, 2021’de Türkiye’ye karşı “kamulaştırma ve adil olmayan muamele” iddiasıyla Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Merkezi’ne başvurmuştu. Şirket, 2010’da 40 milyon dolara satın aldığı varlıkların 1 milyar dolardan fazla değer yarattığını ve projenin ömrü boyunca Türkiye’ye 551 milyon dolar gelir sağlayacağını öne sürmüştü.

Taraflar, 2 Temmuz’da vardıkları anlaşma ile dava sürecini askıya aldı. Bu gelişme, Türkiye’de çevresel koruma bölgelerinde madencilik izinlerini kolaylaştıran yeni yasanın meclisten geçmesinden iki hafta sonra yaşandı.

NUROL HOLDİNGİN İKİ MADENİ BULUNUYOR

Nurol Holding; inşaat, savunma, turizm ve madencilik gibi alanlarda faaliyet gösteriyor ve Türkiye’de hâlihazırda iki altın ve gümüş madeni işletiyor.

Toronto merkezli Alamos Gold ise Kanada, Meksika ve ABD’de maden işletmelerine sahip. Şirket hisseleri bu yıl yüzde 32 değer kazanırken, 2018 sonundan bu yana yedi kat artış gösterdi.