İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Alsancak Çimento’nun borçlarını yapılandırması için süreci resmileştirirken alacaklılara bildirim yapmaları için 15 gün süre verdi.

Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu uyarınca şirketin mali tablosunu koruma altına alarak konkordato sürecinde bir yıllık kesin mühlet kararı uyguladı. Bu karar, alacaklıların 15 gün içerisinde alacaklarını resmen kaydettirmemeleri durumunda projede oy hakkını kaybedecekleri ve yasal haklarının kısıtlanacağı kritik bir süreci başlattı.

15 GÜNLÜK SÜRE BAŞLADI

Mahkemenin 26 Şubat 2026 tarihli ara kararı gereğince, Alsancak Çimento Anonim Şirketi’nden alacağı olan tüm tarafların ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde başvuruda bulunması gerekiiyor. Bu süre zarfında kayıt yaptırmayan alacaklılar, borç miktarı şirketin bilançosunda kayıtlı değilse konkordato projesinin müzakerelerine katılma ve karar mekanizmasında yer alma hakkını tamamen kaybedecek.

BİLDİRİMLER HEYETE YAPILACAK

Alacak bildirimlerinin doğrudan konkordato komiserine; elden, iadeli taahhütlü posta veya e-posta yoluyla iletilmesi zorunlu oldu. Başvuru sırasında alacağın hukuki dayanağının net bir şekilde açıklanması fatura, senet, makbuz veya defter özeti gibi resmi belgelerin asıllarının ya da onaylı örneklerinin dosyaya eklenmesi şart koşuldu.