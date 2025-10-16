Dünyanın en büyük 166’ncı müteahhitlik şirketi olan Onur Group, Ukrayna’daki tarım faaliyetlerine son verdi. Şirketin Ukrayna CEO’su Emre Karaahmetoğlu, satış kararının bir süredir değerlendirildiğini ve işlemin Ekim ayı başında tamamlandığını açıkladı. Satışın, arazilerin yanı sıra makineler ve altyapıyı da kapsadığı belirtildi.

4 YIL ÜST ÜSTE ZARAR ETTİ

Forbes.ua’nın haberine göre, Emre Karaahmetoğlu, kararın nedenini “tarım sektöründeki zarar ve sınırlı büyüme beklentileri” olarak açıkladı. Şirketin, 4 yıl üst üste zarar açıkladığı ve 2023’te 16,6 milyon UAH olan zararın 2024’te 848 bin UAH’a gerilediği bildirildi. Aynı dönemde gelirler ise 35,6 milyon UAH’dan 19,07 milyon UAH’a düştü.

YENİ SAHİBİ EXIM FOOD OLDU

Satış sonrası Agroceton’un yeni sahibi olan Exim Food, Batı Ukrayna’nın en büyük domuz eti üreticilerinden biri konumunda. Şirket, son dönemde bölgedeki birçok üretim tesisini satın alarak varlıklarını büyütmeye devam ediyor. Exim Food’un iştiraki olan Zhovkivskyi Kümes Hayvancılığı Tesisi, 2024 yılında 792,6 milyon UAH gelir ve 280,3 milyon UAH net kâr elde ederek cirosunu yüzde 7,2 artırdı.

ONUR GRUBU ANA FAALİYETLERİNE DÖNÜYOR

Bu satışla birlikte Onur Grubu, Ukrayna’da yalnızca inşaat ve altyapı projelerine odaklanacak. Şirketin dünya genelinde 10’dan fazla sektörde faaliyet gösterdiği, Avrupa ve Asya’da 6 ülkede 150’den fazla projeyi sürdürdüğü biliniyor.

Onur’un elden çıkardığı tarım şirketi Agroceton, bugüne kadar ayçiçeği, mısır, soya, buğday ve arpa gibi ürünlerin üretimini gerçekleştiriyordu. Bu hamleyle birlikte Onur Grubu, Ukrayna’daki tarımsal faaliyetlerine son vererek yeniden ana iş kolu olan inşaat sektörüne yönelmiş oldu.