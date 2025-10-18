Türkiye’nin köklü inşaat devlerinden Gülermak, Birleşik Krallık’ta enerji sektörüne girdi. Şirket, İngiltere merkezli, Corshellach Energy Storage Ltd.’nin tamamını 3 milyon 494 bin sterlin (yaklaşık 197 milyon TL) bedelle satın alarak enerji depolama alanında uluslararası ölçekteki varlığını güçlendirdi.

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.’nin bağlı ortaklığı Gülermak Renewables Ltd., İngiltere merkezli RES UK & Ireland Limited şirketinden Corshellach Energy Storage Ltd.’nin tüm hisselerini devraldı.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Gülermak Renewables Ltd. Yönetim Kurulu'nun 16 Ekim 2025 tarihli kararı çerçevesinde; Corshellach Energy Storage Ltd. şirketinin paylarının %100'ünün RES UK & Ireland Limited'ten 3.494.000 GBP karşılığında satın alınmasına dair pay alım sözleşmesi imzalanmıştır. Payları satın alınan Corshellach Energy Storage Ltd. şirketinin 49,9 MW gücünde elektrik depolama tesisi kurmak için planlama izni bulunmaktadır."

40 YILDIR FAALİYET GÖSTERİYOR

Gülermak’ın satın aldığı Corshellach Energy Storage Ltd şirketi ülkede 40 yıldır faaliyet gösteriyor. Şirket bugüne kadar dünya genelinde 28 gigawatt’tan fazla yenilenebilir enerji projesi hayata geçirdi ve 45 GW’tan fazla operasyonu destekliyor.

1958 YILINDA ANKARA'DA KURULDU

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş., 1958 yılında Ankara’da kurulan, Türkiye’nin önde gelen mühendislik, inşaat ve taahhüt şirketlerinden biridir. Şirket, özellikle altyapı, ulaşım, enerji ve endüstriyel tesisler alanlarında gerçekleştirdiği büyük ölçekli projelerle tanınıyor.