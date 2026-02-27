Çalışanların geçim koşullarını izleyen TÜRK-İŞ, Şubat 2026 verilerini açıkladı. Araştırma, temel gıda ve diğer yaşam giderlerindeki artışın aile bütçelerine etkisini gözler önüne seriyor. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli gıda harcaması, aylık 32 bin 365 TL’ye yükseldi.

BEKAR BİR ÇALIŞANIN YAŞAM MALİYETİ 41 BİN 900 TL

TÜRK-İŞ’in araştırmasına göre, gıda harcamasıyla birlikte konut, ulaşım, eğitim, sağlık, giyim ve diğer temel ihtiyaçlar için ailelerin yapması gereken toplam harcama (yoksulluk sınırı) 105 bin 425 TL’ye ulaştı. Bekâr bir çalışanın yaşam maliyeti ise aylık 41 bin 900 TL olarak hesaplandı.

MUTFAK ENFLASYONU CEP YAKIYOR

Araştırmada, “mutfak enflasyonu” verileri de açıklandı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin gıda harcamasındaki artış Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,65 olurken, son 12 aylık artış yüzde 38,76 ve yıllık ortalama artış ise yüzde 39,43 olarak kaydedildi. İki aylık artış oranı ise yüzde 7,37 olarak gerçekleşti.

TÜRK-İŞ, bu verilerle birlikte temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişimlerinin hane bütçelerine yansımasını somut olarak ortaya koyuyor. Araştırma, çalışanların gelirlerinin temel yaşam giderlerini karşılamada giderek daha fazla zorlandığını gözler önüne seriyor.