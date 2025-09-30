TÜRK-İŞ Konfederasyonu, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak amacıyla hazırladığı eylül 2025 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Verilere göre, dar gelirli kesimin bütçesindeki yük giderek ağırlaşıyor.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI YÜKSELDİ

Araştırmaya göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması (açlık sınırı) 27.970 TL’ye çıktı. Gıda ile birlikte barınma, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel giderlerin de eklendiği yoksulluk sınırı ise 91.109 TL olarak hesaplandı.

BEKAR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ 36 BİN TL'Yİ GEÇTİ

Eylül ayında bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti 36.305 TL’ye yükseldi. Asgari ücretli ile yaşama maliyeti arasındaki fark 14.201 TL’ye çıktı. Sadece bir ayda asgari ücretli çalışanın bütçesinde 1.323 TL’lik kayıp daha yaşandı.

MUTFAK ENFLASYONU HIZ KESMİYOR

TÜRK-İŞ’in hesaplamalarına göre mutfak enflasyonu eylülde aylık yüzde 3,17 arttı. On iki aylık artış yüzde 41,05, yıllık ortalama artış ise yüzde 40,95 oldu. Yılın ilk dokuz ayında mutfak enflasyonu yüzde 32,67’ye ulaştı.

GEÇİM KOŞULLARI GİDEREK ZORLAŞIYOR

Konfederasyonun değerlendirmesinde, elde edilen gelir ile insanca yaşam için gerekli harcamalar arasındaki farkın artmaya devam ettiği, sabit gelirli çalışan ve emeklilerin hayat şartlarının daha da zorlaştığı vurgulandı.