İngiliz polis teşkilatı memurlarının bile kanını donduran cinayet Chelmsford kentinde meydana geldi. 46 yaşındaki Türk iş insanı Cumali Turhan 19 Kasım 2025 günü kimseye haber vermeden ortadan kayboldu. Yakınları iş adamına ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu. İngiliz polisi Turhan’ın bulunması için bin 650 polisten oluşan bir ekiple çalışma başlattı. Turhan kaybolduktan 7 hafta sonra kentin çöplüğünde çıplak vaziyette bulundu.

Ceyhan Dinler aranıyor.

ÇÖPLÜKTEN ÇIKTI

İngiliz polis dedektiflerinin kanını donduran olayda Turhan’ın önce cinsel organının ve dilinin kesildiği, ardından boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit edildi. Polis olayın failinin 38 yaşındaki Ceyhan Dinler isimli başka bir Türk olduğunu tespit etti. Dinler’in olay günü Stansted Havalimanı üzerinden ülkeyi terk ettiğine belirledi.

Cumali Turhan

Öldürülen Cumali Turhan’ın iddiaya göre “Ceyhan Dinler’in kız arkadaşıyla bir ilişkisi” olduğu ve ikili arasında bu nedenle husumet bulunduğu ortaya çıktı.