Cem YILDIRIM

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in ABD’nin istediği deniz ve hava üslerini kullanma talebini reddetmesi İspanyollar ve Türkler arasındaki dostluğu zirveye çıkardı. Sosyal medyada övgü mesajları yağıyor. İki ülke arasındaki dostluğun 1970’li yıllara dayandığı açığa çıktı.

DGM’DE YARGILANDI

Ankara eski Belediye Başkanı CHP’li mimar Vedat Dalokay otoriter Franco rejiminin 5 siyasi mahkumu idam etmesi üzerine İspanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin su ve elektriğini kesmişti. Bu tepki diktatörlüğe karşı en sert tepki oldu. 1975’te İspanya Büyükelçiliği’ne şu mektup gönderildi:

“Yedi gün boyunca elçiliğe su, havagazı ve elektrik verilmeyecektir. Ankara halkı, özgürlük mücadelesi veren İspanyol halkını her zaman desteklemektedir.”

Mektubun altında dönemin Ankara Belediye Başkanı ünlü mimar Vedat Dalokay’ın imzası vardır. O dönem, diktatör Franco’nun idam kararına en çarpıcı tepkiyi Dalokay verir ve DGM’de kendisini, “Davranışım bir şairin, bestecinin, ressamın davranışıdır. Sanatçı ruhum idam kabul etmez’’ diyerek savunur.