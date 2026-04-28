12-16 Mayıs 2026 tarihleri arasında Üsküp ve Ohrid’de düzenlenecek olan Kuzey Makedonya Türk İş Kadınları Zirvesi, yalnızca bir organizasyon değil;

küresel ölçekte yeni bir ekonomik ve sosyal hareketin başlangıcı olarak görülüyor.

Bu zirveyle birlikte Türk kadın girişimciler; üretimden ihracata, yatırımcılıktan uluslararası iş birliklerine kadar küresel sahnede daha güçlü bir yer edinmeye hazırlanıyor.

Sadece Zirve Değil, Geleceğin İnşası

Program kapsamında gerçekleştirilecek temaslar, organizasyonu klasik bir etkinliğin ötesine taşıyor:

* Üst düzey resmi görüşmeler

* Bakanlık ve kurum temasları

* Uluslararası B2B iş bağlantıları

* Yerinde yatırım ve saha incelemeleri

Bu yapı, katılımcılara yalnızca networking değil;

doğrudan sonuç odaklı iş fırsatları ve stratejik açılımlar sunuyor.

Öte yandan Kuzey Makedonya’nın sunduğu avantajlar, zirveyi yatırım açısından cazip hale getiriyor:

✔ 10 yıl vergi muafiyeti

✔ %50’ye varan devlet teşvikleri

✔ Avrupa pazarına doğrudan erişim

✔ Stratejik yatırım bölgeleri



Adil Koçalan: “Bu bir tercih değil, zorunluluktur”

Uluslararası Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Medya Grup Başkanı Adil Koçalan, organizasyonun vizyonunu net sözlerle ortaya koydu:

“Kadınlarımızı desteklemek bir tercih değil, bir zorunluluktur.

Çünkü güçlü kadın sadece kendi hayatını değil, toplumun kaderini değiştirir.”

Koçalan, kadınların artık izleyen değil yön veren bir güç olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Üreten kadın varsa ekonomi büyür, güçlü kadın varsa gelecek inşa edilir.

Biz kadınları sahnede değil, oyunun merkezinde görüyoruz.”

Kadınların medya ve toplumdaki görünürlüğünü artırmak amacıyla kurulan TV MOR’un da bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu belirten Koçalan:

“Kadının sesi ne kadar güçlü çıkarsa, toplum o kadar ileri gider.” dedi.

Kadın Girişimciler İçin Tarihi Fırsat

Zirve;

* İşini büyütmek isteyen kadınlar

* Uluslararası pazara açılmayı hedefleyen girişimciler

* Yatırım ve iş birliği arayan iş insanları

için sadece bir buluşma değil,

kariyer ve gelecek açısından kritik bir sıçrama noktası olacak.

Katılımcılar bu organizasyonda sadece bağlantı kurmayacak,

işlerini uluslararası boyuta taşıyacak stratejik adımlar atacak.

Sınırlı Kontenjan: İlgi Büyük

Yoğun talep gören zirvede kontenjanın sınırlı olması nedeniyle başvurular hızla artıyor.

Uzmanlara göre bu organizasyon:

“Kadın girişimciliğinde yeni bir çağın başlangıcı olabilir.”

Bu zirve sadece bir etkinlik değil;

kadınların ekonomik gücünü küresel sahneye taşıyan tarihi bir dönüşüm hareketi.