Küresel pazarda etkinliğini artırma hedefiyle yurt dışı yapılanmasını güçlendiren Aras Kargo, uluslararası kargo gönderim hizmeti sağlayan iştiraki Aras Global aracılığıyla Azerbaycan’ın önemli lojistik şirketlerinden Star Global’in (Starex) tamamını satın aldı. 2023’te şirketin yüzde 75’ini devralarak Azerbaycan operasyonlarını başlatan Aras Kargo, kalan hisseleri de bünyesine katarak bölgedeki faaliyetlerini Aras Global markası altında birleştirdi.

ARTIK ARAS KARGO UNVANIYLA FAALİYET GÖSTERECEK

Bu satın almayla birlikte Aras Kargo, Orta Asya pazarındaki varlığını güçlendirirken, Türkiye’de uyguladığı teknolojik ve kurumsal altyapıyı Azerbaycan’a taşımaya hazırlanıyor. Yeni yapılanma kapsamında, Starex Global artık Aras Global ticari unvanı altında faaliyet gösterecek. Şirketin yönetim yapısında da düzenlemeye gidilerek, Aras Kargo Uluslararası İşler ve İş Geliştirme Başkanı Ramazan Altınay, mevcut görevlerine ek olarak Aras Global Genel Müdürü olarak atandı.

Aras Kargo, Avusturya, Türkiye ve Azerbaycan’dan yöneticilerin yer aldığı uluslararası yönetim kurulu yapısını korurken, Azerbaycan’daki yerel yönetim kadrosunu da muhafaza ederek operasyonel devamlılığı sağlamayı amaçlıyor. Yeni dönemde şirketin bölgesel iştirakleri Starex Azerbaycan, Aras Gürcistan ve Aras Özbekistan markalarıyla faaliyetlerine devam edecek.

ORTA ASYA VE KAFKASLAR'A A Ç ILN K Ö PR Ü

Azerbaycan merkezli Orta Asya yapılanmasının Aras Kargo’nun küresel büyüme stratejisinde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Aras Kargo Uluslararası İşler, İş Geliştirme Başkanı ve Aras Global Genel Müdürü Ramazan Altınay, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“İki yıl önce Starex’in yüzde 75’ini devralarak başlattığımız süreci, bugün tüm hisseleri satın alarak tamamlamış bulunuyoruz. Bu stratejik yatırımla bölgedeki güçlü konumumuzu pekiştirirken, Aras Kargo’nun bölgesel büyüme stratejisinde kritik bir adım attık ve 2030 hedeflerimiz kapsamında bölgesel liderlik hedefimize bir adım daha yaklaştık. Türkiye’den Orta Asya’ya, Orta Doğu’dan Avrupa’ya uzanan geniş bir coğrafyada, kargo altyapısını; rekabetçi fiyatlar, yüksek hız ve güçlü teknolojiyle yeniden şekillendirmeye devam ediyoruz.

Türkiye merkezli e-ticaret şirketlerinin Azerbaycan pazarına doğrudan erişimini kolaylaştırırken, artık tamamına sahip olduğumuz Starex’in bölgesel gücünü de yanımıza alarak, Orta Asya ve Kafkaslar’a açılan stratejik bir lojistik köprü oluşturmayı hedefliyoruz. Gürcistan ve Özbekistan’da da kargo operasyonlarımızı başlattık. Bu pazarlardaki gelişmeleri yakından takip ederek, mevcut yatırımlarımızı bölgesel ihtiyaçlara göre ölçeklendireceğiz. Aynı zamanda yeni ülkelerde de fırsatları değerlendirmeye ve stratejik genişleme planlarımızı sürdürmeye kararlıyız.”

Aras Kargo, bugün Nahçıvan dahil Azerbaycan’ın tüm şehirlerinde hizmet vererek ülke genelinde kapsamlı bir lojistik ağı yönetiyor. Şirket, araç filosuna yaptığı yatırımlar ve yeni şube açılışlarıyla birlikte eve teslimat oranlarını yüzde 95’ten yüzde 50’ye düşürerek önemli bir dönüşüm sağladı. Ramazan Altınay, “Eve teslimat hizmetimizi daha da geliştirerek müşteri deneyimini artırmayı hedefliyoruz” dedi.