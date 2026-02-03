Reşit olmayan çocuklara karşı cinsel saldırı ve işkence suçlarından hüküm giymiş ABD’li sapık JeŽrey Epstein ile ilgili 3 milyondan fazla yeni belge yayınlandı. Tanık ifadeleri ve mahkeme belgelerinde, pedoőli ve insan ticareti ağıyla ilişkilendirilen Epstein’a ait özel bir adaya Asya ve Avrupa ülkeleri ile Türkiye’den de çocuklar taşıdığına yönelik iddialar var.

'REŞİT OLMAYAN KIZLAR'



2009 yılında ismi açıklanmaya Epstein mağdurunun ortaya çıkan ifadesinde, “ Epstein, Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Asya ve birçok ülkeden İngilizce bilmeyen reşit olmayan kızları özel jetiyle taşıdı. İngilizce bilmeyenleri tercih ediyordu çünkü daha savunmasızdılar ve suçlarını ihbar edemiyorlardı” sözlerine yer verildi.

MASAJ TUZAĞI



Kaçırılan çocukların Avrupa, Karayipler, Afrika ve ABD’de yıllarca sistematik istismara maruz kaldığı mahkeme tutanaklarına yansıyanlar arasında. Epstein’ın, modeller, aktrisler ve ünlüler aracılığıyla genç kızları ağına çekerek, “masaj” bahanesiyle istismara başladığı ardından politikacılar, iş insanları ve kraliyet üyelerini kız çocuklarını “hediye” ederek istismarın görüntülerini kaydetmiş. Bu arada, Epstein soruşturmasında paylaşılan devasa veri seti, ‘JMail’ adı verilen platformda erişime açıldı.





