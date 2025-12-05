Kripto varlık platformu Paribu, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde faaliyet gösteren kripto para hizmet sağlayıcısı CoinMENA’nın çoğunluk hissesini satın aldığını açıkladı. Böylece Paribu, kripto sektöründeki ilk uluslararası satın almasını gerçekleştirmiş oldu.

LİSANSLI KRİPTO PLATFORMUNA STRATEJİK ORTAKLIK

Paribu'nun yayımladığı bültende, şirketin Bahreyn merkezli ve lisanslı kripto varlık ile sanal varlık hizmet sağlayıcı statüsüne sahip CoinMENA’ya ortak olduğuna yer verildi. Anlaşmaya göre CoinMENA için 240 milyon dolara varan bir değerleme yapıldığı aktarıldı.

BÖLGESEL BÜYÜME AÇISINDAN KRİTİK

Paribu’nun kurucusu ve CEO’su Yasin Oral, satın almanın Paribu’nun bölgesel büyüme vizyonu açısından kritik bir önem taşıdığını belirterek şunları sıraladı:

“Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin önde gelen kripto varlık platformu CoinMENA, Paribu'nun bölgesel genişleme hedefleri için stratejik bir seçim. Bu anlaşma, bölgedeki milyonlarca kullanıcıya regüle, hızlı ve güvenli finansal hizmetlere erişim sunarak dijital varlık ve finans ekosisteminde yeni bir standart oluşturacak.”