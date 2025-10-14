Döviz sıkıntısı yaşamadan, bütçeyi zorlamadan keyifli bir tatil geçirmek isteyenler için üç ülke öne çıkıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kuzey Makedonya ve Sırbistan, vizesiz seyahat imkanı ve uygun yaşam maliyetleriyle Türk turistlerin yeni gözdesi haline geldi.

1. KKTC

Türk vatandaşlarının vizesiz giriş yapabildiği ve Türk Lirası ile ödeme gerçekleştirebildiği Kuzey Kıbrıs, kısa süreli deniz tatilleri için en avantajlı seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Uçuş süresinin kısa olması, Türkiye’ye yakın fiyatlar ve sakin atmosferiyle Girne ve Gazimağusa, son dönemde Türk turistlerin gözde durakları arasında.

Otel fiyatlarının Türkiye kıyılarına göre daha uygun olması, KKTC’yi ekonomik bir tatil arayanların ilk tercihlerinden biri haline getirdi.

2. KUZEY MAKEDONYA

Balkanların en huzurlu ülkelerinden biri olan Kuzey Makedonya, Türk vatandaşlarına 1 yıla kadar vizesiz kalış hakkı sunuyor.

Üsküp, Ohrid ve Bitola gibi şehirlerde konaklama, yeme-içme ve ulaşım maliyetleri oldukça düşük.

Makedon Denarı’nın Türk Lirası karşısında dengeli seyretmesi sayesinde hem şehir gezileri hem doğa tatilleri uygun fiyatlarla yapılabiliyor. Özellikle Ohrid Gölü çevresi, son dönemde Türk turistlerin en çok ilgi gösterdiği bölgelerden biri oldu.

3. SIRBİSTAN

Türk vatandaşlarının vizesiz gidebildiği bir diğer Avrupa ülkesi Sırbistan, özellikle başkent Belgrad ile dikkat çekiyor.

Belgrad’da konaklama, yeme-içme ve ulaşım maliyetleri Avrupa ortalamasının oldukça altında. Kur farkına rağmen, genel fiyat seviyesinin düşük olması Türk turistler için ciddi bir avantaj oluşturuyor.

VİZESİZ VE EKONOMİK TATİLİN YENİ GÖZDELERİ

Uzmanlara göre bu 3 ülke, Türk Lirası bazında en avantajlı yurt dışı tatil seçenekleri arasında yer alıyor. Vize gerektirmemeleri, kısa uçuş mesafeleri ve ekonomik yaşam maliyetleri sayesinde KKTC, Makedonya ve Sırbistan, Türk turistlerin yeni favori rotaları haline gelmiş durumda.