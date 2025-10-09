CBS Başkanı Abdulkader el-Husrieh, çarşamba günü yaptığı açıklamada, yeni banknotların küçük, orta ve büyük kupürler halinde basılacağını belirterek, bunun nakit dolaşımını güçlendirmeyi ve günlük işlemlerde kolaylık sağlamayı hedeflediğini söyledi.

“El-Husrieh, ‘Yeni banknotlar, doğrulama sürecini basitleştirmek ve uluslararası en iyi uygulamalara uyum sağlamak üzere tasarlandı,’” ifadelerini kullandı.

Banka, yeni banknotların basım ve dağıtım süreci tamamlandığında kupürler, boyutlar ve güvenlik özellikleri dahil tüm teknik detayları kamuoyuyla paylaşacak. Yeni serinin, mevcut yıpranmış ve eski banknotların yerine geçeceği ancak para arzını artırmayacağı vurgulandı.

“El-Husrieh, ‘Bu bir para genişlemesi değil, modernizasyon adımıdır,’” diyerek, uygulamanın likiditeyi düzenlemek ve fiyat istikrarını korumak için hedefe yönelik para politikalarıyla destekleneceğini belirtti.

Suriye, yüksek enflasyon, para birimi değer kaybı ve sınırlı nakit erişimi nedeniyle ekonomik zorluklarla mücadele etmeyi sürdürüyor. Yetkililer, yeniden tasarlanan banknotların Suriye lirasına olan güveni artırmasını ve finansal sistemi daha verimli hale getirmesini umuyor.

SURİYE'NİN BAZI BÖLGELERİNDE TL KULLANILIYOR

Aralık ayından bu yana Ahmed Şara liderliğindeki yönetim, ülkede para birliğini yeniden tesis etmek için çeşitli adımlar atmıştı. Ancak iç savaş boyunca Türkiye destekli muhaliflerin kontrolünde kalan bölgelerde Türk Lirası’nın (TL) kullanımı hala devam ediyor.

Afrin, Cerablus ve El Bab gibi kentlerde TL’nin dolaşıma girmesi savaş yıllarında başlamıştı. Şara’nın başında bulunduğu Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) ise İdlib’deki kontrolü döneminde Türk Lirası kullanımını zorunlu hale getirmişti.

Türkiye ile yoğun ekonomik ilişkilerin yanı sıra, söz konusu bölgelerde eğitim, sağlık, elektrik, temizlik ve posta hizmetlerinin önemli bir kısmı da Türkiye tarafından karşılanıyor.