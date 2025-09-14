Türk Lirası’nın son dönemde bazı ülkelerde görece yüksek alım gücüne sahip olması, tatil planı yapan vatandaşların dikkatini çekiyor. TL'nin güçlü olduğu bu ülkeler, ekonomik seyahat arayanların yeni gözdesi haline geldi.
TL’nin güçlü olduğu ülkelerde konaklama, yeme-içme, ulaşım ve alışveriş gibi temel harcamalar Türkiye’ye kıyasla daha uygun fiyatlarla yapılabiliyor. Bu durum, bütçeyi zorlamadan keyifli bir tatil geçirmek isteyenlere büyük avantaj sağlıyor.
Uzmanlar, farklı kültürleri keşfetmek isteyen ancak maliyet engeline takılan vatandaşlar için bu destinasyonların cazip fırsatlar sunduğunu belirtiyor.
TL'NİN DEĞERLİ OLDUĞU O ÜLKELER
Etstur.com’daki bilgilere göre Türk Lirası’nın görece değerli olduğu 12 ülke ve 14 Eylül 2025 itibarıyla güncel kurları şöyle:
Rusya (Ruble): 1 RUB = 0,49227 TL
Hindistan (Rupi): 1 INR = 0,46857 TL
Arjantin (Peso): 1 ARS = 0,02848 TL
Güney Kore (Won): 1 KRW = 0,02972 TL
Vietnam (Dong): 1 VND = 0,001568 TL
Filipinler (Peso): 1 PHP = 0,72391 TL
Endonezya (Rupi): 1 IDR = 0,002514 TL
Laos (Kip): 1 LAK = 0,001911 TL
Arnavutluk (Lek): 1 ALL = 0,50028 TL
Sırbistan (Dinar): 1 RSD = 0,41433 TL
Kuzey Makedonya (Dinar): 1 MKD = 0,78839 TL
Uzmanlar, bu ülkelerde Türk Lirası’nın sağladığı avantaj sayesinde vatandaşların daha uygun maliyetlerle tatil yapabildiğini, bu nedenle de destinasyonların son dönemde popülaritesinin arttığını ifade ediyor.