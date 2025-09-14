Türk Lirası’nın son dönemde bazı ülkelerde görece yüksek alım gücüne sahip olması, tatil planı yapan vatandaşların dikkatini çekiyor. TL'nin güçlü olduğu bu ülkeler, ekonomik seyahat arayanların yeni gözdesi haline geldi.

TL’nin güçlü olduğu ülkelerde konaklama, yeme-içme, ulaşım ve alışveriş gibi temel harcamalar Türkiye’ye kıyasla daha uygun fiyatlarla yapılabiliyor. Bu durum, bütçeyi zorlamadan keyifli bir tatil geçirmek isteyenlere büyük avantaj sağlıyor.

Uzmanlar, farklı kültürleri keşfetmek isteyen ancak maliyet engeline takılan vatandaşlar için bu destinasyonların cazip fırsatlar sunduğunu belirtiyor.

TL'NİN DEĞERLİ OLDUĞU O ÜLKELER

Etstur.com’daki bilgilere göre Türk Lirası’nın görece değerli olduğu 12 ülke ve 14 Eylül 2025 itibarıyla güncel kurları şöyle:

Rusya (Ruble): 1 RUB = 0,49227 TL

Hindistan (Rupi): 1 INR = 0,46857 TL

Arjantin (Peso): 1 ARS = 0,02848 TL

Güney Kore (Won): 1 KRW = 0,02972 TL

Vietnam (Dong): 1 VND = 0,001568 TL

Filipinler (Peso): 1 PHP = 0,72391 TL

Endonezya (Rupi): 1 IDR = 0,002514 TL

Laos (Kip): 1 LAK = 0,001911 TL

Arnavutluk (Lek): 1 ALL = 0,50028 TL

Sırbistan (Dinar): 1 RSD = 0,41433 TL

Kuzey Makedonya (Dinar): 1 MKD = 0,78839 TL

Uzmanlar, bu ülkelerde Türk Lirası’nın sağladığı avantaj sayesinde vatandaşların daha uygun maliyetlerle tatil yapabildiğini, bu nedenle de destinasyonların son dönemde popülaritesinin arttığını ifade ediyor.