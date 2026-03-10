Türkiye’de son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, birçok sektörde faaliyet gösteren firmaları finansal açıdan zorlamaya devam ediyor. Bu süreçten etkilenen son şirketlerden biri de İzmir merkezli Mpstone Madencilik oldu. Şirketin iflasına mahkeme tarafından karar verildi.

KONKORDATO SÜRECİ OLUMLU SONUÇ VERMEDİ

İzmir’de faaliyet gösteren ve Denizli’de mermer ocakları işleten Mpstone Madencilik’in mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulunduğu öğrenildi. Ancak yürütülen konkordato sürecinde şirketin finansal yapısını toparlayamadığı ve alacaklılarla uzlaşma sağlayamadığı belirtildi. Bu gelişmelerin ardından İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından şirket hakkında iflas kararı verildi.

DOĞAL TAŞ VE MERMER ÜRETİYORLARDI

Madencilik sektöründe faaliyet gösteren Mpstone Madencilik’in Denizli’de mermer ocakları işlettiği ve üretim faaliyetlerini bu bölgede sürdürdüğü ifade edildi. Şirketin özellikle doğal taş ve mermer üretimi alanında faaliyet yürüttüğü biliniyor.

Mahkeme dosyasındaki bilgilere göre firmanın resmi adresinin İzmir’de bulunan 4. Sanayi Sitesi olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.