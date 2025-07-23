ABD'de satışta olan Türk menşeli "Dubai çikolatası" ezmesinde salmonella bakterisi tespit edildi. Kadayıflı fıstıklı çikolata ezmesini tükettikten sonra dört kişinin hastanelik olması üzerine, Amerikan yetkililer harekete geçti. Sağlık riski taşıyan ürünlerin piyasadan toplatılmasına başlandı.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Türkiye’de Emek Gıda tarafından üretilen ve ABD’nin 30 eyaletinde satılan ürünle ilgili ilk uyarı, Minnesota Tarım Bakanlığı’nın 14 Temmuz’da yaptığı rutin gıda denetimlerinde salmonella bakterisi bulunmasıyla geldi. Salmonella, özellikle çocuklar ve yaşlılar için ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme yol açabiliyor.

5 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Salmonella zehirlenmesi, mide bulantısı, ishal, yüksek ateş ve kusma gibi belirtilerle kendini gösteriyor. ABD'deki World Market zincirlerinde satışta olan çikolata ezmesini tüketen bazı kişilerde bu semptomlar gözlemlendi. Olayda 4 kişinin hastalandığı ve 1 kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

30 ÜLKEYE DAĞITILMIŞ

Yetkililer, tüketicileri kadayıflı fıstıklı Dubai çikolatasını tüketmemeleri konusunda uyarırken, ürünlerin hızla raflardan çekilmesi için kapsamlı bir geri çağırma süreci başlatıldığını duyurdu. Ürünün sadece ABD'de değil, 30 farklı ülkeye daha ihraç edildiği bilgisi paylaşıldı.