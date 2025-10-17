11 Eylül'de düzenlenen Can Holding operasyonunun 2. dalgası bu sabah saatlerinde gerçekleştirilirken, 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



İlk aşamada 26 kişinin gözaltına alındığı soruşturma listesinde dikkat çeken isimler yer aldı.



MASON LOCASI BAŞKANI DA GÖZALTINA ALINDI



Gözaltına alınan isimler arasında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları ve Can Holding sahiplerinin eşleri yer alırken, en dikkat çeken isimlerden biri de Bilgi Üniversitesi'nin eski rektörü Prof. Dr. Remzi Sanver oldu.

Sanver, 2023 yılından bu yana Türkiye'deki en büyük Mason locası olan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'nın büyük üstadı ve bir numaralı ismi konumunda.