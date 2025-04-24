Zafer Partisi (ZP) Genel Başkanı Ümit Özdağ, cezaevinde 93. gününü doldurdu. Özdağ, “İçinin boş olduğunu” öne sürdüğü iddianameye karşın, cezaevinde üç ayını doldurduğunu belirtti, “Ben, milliyetçileri temsilen cezaevinde tutuluyorum” dedi. Özdağ, kendisini ziyaret eden Basın Politikalarından sorumlu Başdanışmanı, deneyimli Parlamento Muhabiri Çınar Coşkunserçe aracılığıyla SÖZCÜ okurlarına şu mesajı iletti:

SİYASİ KARAR

““Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiğim veya Kayseri olayını tahrik ettiğim için değil, ‘Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılma sürecini baltalayacağım’ dediğim için tutuklandım. Bu siyasi bir karardır. Silivri’de Türk milliyetçilerini temsilen bulunuyorum. Benimle birlikte Ziya Gökalp’in, Yusuf Akçura’nın, Galip Erdem’in, Erol Güngör’ün, Dündar Taşer’in, Muzaffer Özdağ’ın düşünceleri ve ruhları da bu zindandadır. Bunun milletimiz tarafından özellikle bilinmesini istiyorum.”

MİLLETİM BİLSİN!

Özdağ, açıklamasını şöyle sürdürdü: “İçi boş bir iddianame ile Silivri’de 3 aydan fazladır tutuklu bulunduğumu milletimin bilmesini, bunu da her fırsatta dile getirmelerini istirham ediyorum. Bir hukuksuzlukla karşı karşıyayım. Hukuk gücünü, devletin maddi varlığından ve onu meydana getiren toplumun değer yargılarından alır. Buna göre, hukukun amacı, toplumda adaleti sağlamaktır. Hukuk düzeni toplumda adaleti sağlamak zorundadır.”