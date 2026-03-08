Türk siyasetinin en renkli simaları arasında yer alan Besim Tibuk, YouTube kanalında iş insanı oğlu Kerem Tibuk ve gelini Duygu Tibuk'a ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, Türkiye'de kripto para platformu BtcTurk'ün kurucusu olan oğlu Kerem Tibuk'un Kıbrıs'tan taşınarak Dubai'ye yerleştiğini, bu olayın arkasında ise sıra dışı bir hikayenin yattığını belirtti.





POLİSLERE KIZDI, NEYİ VARSA SATIP GİTTİ



Tibuk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Başkenti Lefkoşa'da bulunan Ercan Havalimanı'nda görevli polis memurlarının, havalimanından yolcu olarak geçecek olan gelini Duygu Tibuk'a sorun çıkardığını belirterek, "Havaalanında polisler gelinimin üzerindeki ziynet eşyaları yüzünden zorluk çıkarıyor. Oğlum çok sinirlendi, buradaki her şeyi satıp Dubai’ye yerleşti. Ve o polisler terfi aldı" ifadelerini kullandı.



Bu tür durumların KKTC'deki turizmi baltaladığını belirten Tibuk, havalimanlarındaki kontrol mekanizmasının değişmesi gerektiğini belirtti.