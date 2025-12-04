Türkiye’nin en zengin iş adamlarından Enka Holding’in 2018’de hayatını kaybeden onursal başkanı Şarık Tara’nın kendisine babalık davası açan Ali Melih Tara’yla yıllar önce anlaşma yaptığı ortaya çıktı.

58 MİLYON DOLARA 'TAMAM' DEDİ, PİŞMAN OLDU



Sabah'ta yer alan habere göre mahkemenin olan baba-oğul arasında 2014 yılında bir protokol imzalandı. Anlaşmaya göre 2016’da yaşamını yitiren oğlu Tara, 58 milyon dolar karşılığında babasının mirasından feragat etti. Şarık Tara, Ali Melih Nurkıral olduğu belirtilen kişinin babalığını kabul etmişti.



2 MİLYAR DOLARI ÖĞRENİNCE DAVA AÇTI



Davaya göre Ali Melih, Tara ile Feriha Nesrin’in 1981 yılındaki birlikteliğinden dünyaya geldi.



Şarık Tara’nın vefatının ardından DNA örneklerinin karşılaştırılmasıyla babalık tespiti yapıldı. Melih Tara, babasının toplam servetinin 2 milyar dolar olduğunu öğrenmesinin ardından mirastan daha fazla pay alabilmek için dava açtı. Ancak Tara’nın ölümünden önce yapılan anlaşma nedeniyle istemi reddedildi.