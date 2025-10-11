Türkiye genelinde peş peşe gelen iflas ve konkordato haberlerine bir yenisi eklendi. Isparta’da faaliyet gösteren Yamanev Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, yaşanan ekonomik dar boğazdan çıkamayınca mahkemeye başvurdu.

Uzun yıllardır hem çeyiz hem de ev mobilyası alanında tüketicilerin ilk tercihleri arasında yer alan marka, yüksek maliyetler ve azalan talep nedeniyle zor bir sürece girdi.

MAHKEME 3 AY S Ü RE VERD İ

Konkordato talebini değerlendiren Isparta 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, şirkete 3 aylık geçici mühlet verilmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca süreci denetlemek üzere konkordato komiseri görevlendirdi. Bu süre zarfında Yamanev Mobilya’nın finansal durumunu iyileştirip borçlarını yeniden yapılandırması bekleniyor.

SEKT Ö R TEMS İ LC İ LER İ Ş A Ş KIN

Yıllardır bölge genelinde güçlü satış rakamlarına ulaşan Yamanev Mobilya’nın bu kararı, hem sektör temsilcileri hem de tüketiciler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Ekonomik koşulların zorluğuna dikkat çeken uzmanlar, mobilya sektöründe benzer iflas ve konkordato haberlerinin artabileceğine dair uyarılarda bulunuyor.