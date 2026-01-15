Ertegün çiftine ait New York’taki malikanenin fiyatı nisan ayında 59 milyon dolardan 34 milyona kadar inmişti. Haziran ayında yapılan satış sözleşmesinde fiyatın 29 milyon dolara kadar düştüğü görüldü. Patronlar Dünyası’ndan Burak Artuner’in haberine göre alıcının adı açıklanmazken temsilcisi Tim Davis işlemi gerçekleştirdi. Tim, “Bu ev, unutulmaz partiler ve toplantılar düzenleyen olağanüstü, başarılı insanlara aitti” dedi.







11 BİN METREKARE



1990 yılında inşa edilen 11 bin metrekarelik konut, dünyaca ünlü mimar Jaquelin T. Robertson tarafından Ertegün ailesi için tasarlanmıştı. Malikane ve mülkü bir zamanlar DuPont ailesine ait olan bir doğa rezervine bakıyor, ayrıca doğrudan okyanus esintileri alan ve gün batımı manzarasına sahip bir konumda bulunuyor. 10 yatak odalı, 14 banyolu ev, yüksek tavanlı, geniş ve ferah odalara sahip ve mükemmel durumda olduğu belirtiliyor.

BİRLİKTE DEKORE ETMİŞLERDİ



2012'de Mica, Oxford Üniversitesi’ne önemli bir bağış yaparak, Ertegün Beşeri Bilimler Lisansüstü Burs Programı’nı kurmuş ve bu program kapsamında her yıl 25 kişiye kalıcı burs sağlamıştı. Mica Ertegün (97), 2 Aralık 2023’te vefat etmişti. Ahmet Ertegün ise, 14 Aralık 2006’da hayata gözlerini yumdu.







DÜNYANIN EN ÜNLÜ İSİMLERİNİ AĞIRLADI



On yıllarca müzik endüstrisinde muazzam bir güç olan Ahmet Ertegün, Ray Charles, Aretha Franklin, Rolling Stones, Led Zeppelin ve daha birçok sanatçının kariyerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynadı.