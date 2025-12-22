FETÖ kumpas davasından cezaevinde yatan ve CHP’den milletvekili seçilen sonra da AKP’ye geçen eski teğmen Mehmet Ali Çelebi, Atatürk ile Erdoğan benzetmesi yaptı ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan emrettiğinde kahraman Türk ordusu istediği yer ve zamanda ölmek için emirlerini beklemektedir” dedi.

ÖLMEYİ BEKLİYOR

Çelebi bütçenin maddeleri üzerinde yaptığı konuşmada önce “Yarbay Ali Tatar’ı Hakk’a yürüyüşünün 16’ncı yılında saygı ve rahmetle anıyorum” dedi. CHP’li Ulaş Karasu. Veli Ağbaba, Aliye Ersever, Cavit Arı ve Ali Mahir Başarır, “Onun katilleriyle berabersin. Millî orduya kumpas kuranlarla berabersin. Biraz utanma varsa en son anacak kişi sensin’. Yarbayın kemiklerini sızlattın, yüzün de kızarmıyor, ömür boyu utan” diye laf attı.

Çelebi daha sonra da Atatürk’ün “Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi yeni kuvvetler alacaktır” dediğinde yükselen ruh şimdi yanı başımızdadır; tükenmez, yenilmez, yerine hep yenilerini koyan bir iradenin mirasçılarıyız” dedi. Ardından da “Aynı ruhla bugün de Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan emrettiğinde Kahraman Türk ordusu istediği yer ve zamanda hedefte olmak üzere ölmek için emirlerini beklemektedir’’ deyince AKP sıralarından alkış CHP sıralarından ise “Bir tane başkomutan var” sözleriyle tepkiler yükseldi.

2022’de AKP’ye transfer oldu

Çelebi, Ergenekon davasından tutuklandı, beraat etti. 2018’de CHP’den vekil seçildi. İstifa etti. Önce Memleket Partisi’ne, 2022’de AKP’ye geçti.