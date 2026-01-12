Türk Ortodoks Topluluğu isimli sosyal medya hesabı, Kilise yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Topluluğun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yaşanan sürecin “ilkesel anlaşmazlıklardan” kaynaklandığı belirtilirken, Türk Ortodoks Topluluğu’nun faaliyetlerine bağımsız olarak devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Ortodoks Topluluğu olarak, mevcut kilise yönetimiyle yaşadığımız ilkesel anlaşmazlıklar nedeniyle Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

İki yıldır büyük Türk milletine, Milli mücadele kahramanımız Papa Eftim'i ve Türk Ortodoksluğunu anlattık. "Hristiyanlık" adı altında ülkemize yönelik dış tehditlere karşı milli şuurun uyanık kalmasını ve kamuoyu oluşmasını sağladık.

Gece gündüz mesai yaptık ve Hristiyanlığın tabu olduğu bir ülkede, Türk Ortodoksluğunu milyonlara duyurduk. Gelinen noktada Topluluk ile Kilise arasında ayrılık olsa da, Papa Eftim'in ve Atatürk'ün mirasına olan sarsılmaz bağlılığımız gereği, Türk Ortodoks Topluluğu olarak yayın faaliyetlerimize ve Türk Ortodoksluğunu yaşatma mücadelemize bağımsız olarak devam edeceğiz."

'BİZİMLE İLGİLERİ YOK'

Öte yandan Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin Sözcüsü Selçuk Erenerol, söz konusu oluşumun kendileriyle ilgisi olmadığını söyledi.