Henley Pasaport Endeksi’ne göre Temmuz 2025 itibarıyla Türk pasaportu ile 116 ülkeye vizesiz gidilebiliyor. Buna rağmen pasaportumuzun itibarı azalıyor. BJK maçı için İrlanda’ya gitmek isteyen TRT ekibine bile vize verilmedi.

DEVA İstanbul Milletvekili Hasan Karal, pasaportumuzun itibarı ve Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sorununu TMMM gündemine getirdi.

Pasaportumuzun uluslararası sıralamada gerilemesi ve Avrupa Birliği ülkeleri ile devam eden vize krizi konusunda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.