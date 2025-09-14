KORKUNÇ olay 13 Şubat 2022 tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Araba kullanmayı öğrenen Emine Çöp ve kuzeni Tuğçe Semiz, trafik sakin olduğu için 04.00 sularında yola çıktı. Arkalarındaki araçta ise arkadaşları vardı.

ŞANTAJ YAPTILAR

Kırmızı ışıkta durduklarında başka bir araçtan inen kar maskeli iki kişi genç kızlara ve arkadaşına kurşun yağdırmaya başladı. Emine ve Tuğçe hayatını kaybederken arkadaşları yaralandı. Polis olay yerinde 30 mermi kovanı buldu. Her ikisi de eşlerinden boşanmış olan kuzenlerin öldürülmesinden sonra iddialar havada uçuştu. Emine Çöp’ün, ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından sürekli edildiği, kuzenlerin bir kişiye çıplak fotoğraflarıyla şantaj yaptıkları iddia edildi. Ayrıca uyuşturucuya bulaştıkları, alacak verecek davaları olduğu söylendi. Zanlıları yakalama çalışmaları sonuç vermedi. İsimleri belirlenen iki katilin yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı.

(Her ikisi de eşinden ayrı yaşayan 27 yaşındaki Emine Çöp ile 23 yaşındaki Tuğçe Semiz’in öldürülmeleri TV’de günlerce konu olmuştu. Katiller ancak 3.5 yıl sonra ele geçirildi.)

CEZAEVİNİ BOYLADILAR

Aradan geçen 3.5 yılda hiçbir gelişme yaşanmadı. Nihayet polis, geçtiğimiz hafta zanlıların yurda girdiklerini öğrendi. Zanlıların izini süren polis, birinin Yalova Çınarcık’da, diğerinin ise İstanbul Kartal’da saklandığını belirledi. Yapılan baskınlarla R.T. ve A.Y. kıskıvrak yakalandı. Mahkeme iki zanlıyı tutuklayarak cezaevine yolladı. Cinayetlerin nedeni ise açıklanmadı.