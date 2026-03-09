Türk pop müziğinin unutulmaz söz yazarlarından Ülkü Aker, 80 yaşında hayatını kaybetti. 1970’li ve 1980’li yıllarda özellikle yabancı şarkılara yazdığı Türkçe sözlerle tanınan Aker, kariyeri boyunca “Boşvere Boşvere”, “Sana Ne Kime Ne”, “Kim Arar Seni”, “Yok Yok Yalan Deme” ve “Mavi Boncuk” gibi pek çok hit şarkının yazarı oldu.

SANAT CAMİASI VEDA MESAJLARIYLA ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Aker’in vefatını, başta Ajda Pekkan olmak üzere müzik dünyasından pek çok isim duyurdu. Pekkan, sosyal medyada şu sözlerle duygularını paylaştı:

“Türk pop müziğinin değerli söz yazarlarından Ülkü Aker’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim… Yazdığı her şarkı dinleyicinin kalbinde yaşamaya devam edecek.”

Şarkıcı Nilüfer ise, “İçime bir acı oturdu duyunca. Ülkü Aker’i kaybetmişiz. Onu ve yazdığı şarkıları hiç unutmayacağız. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun” ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Ülkü Aker, öğle vakti Büyükçekmece Aybars Ak Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı’na defnedilecek.





NİLÜFER AKER KİMDİR? ESERLERİ NELER?

Aker’in yazdığı şarkılar, Ferdi Özbeğen, Ayten Alpman, Ajda Pekkan, Seyyal Taner, Nilüfer, Nil Burak, Selda Bağcan, Gülden Karaböcek ve Sezen Aksu gibi sanatçılar tarafından seslendirildi. 2011 yılında “35 Yılın Şarkıları” isimli anı albümü ile eserleri bir araya getirildi.

Bazı unutulmaz eserleri:

Sana Ne Kime Ne – Ajda Pekkan

Yok Yok Yalan Deme – Ferdi Özbeğen

Boşvere Boşvere – Ajda Pekkan

Mavi Boncuk – Emel Sayın

O Günler – Selda Bağcan

Bazen – Sezen Aksu

Aker, 2011 yılında kariyerini ve şarkılarını ölümsüzleştiren bir çalışma yaparak, farklı sanatçılar tarafından seslendirilen “35 Yılın Şarkıları” adlı anı albümünü yayımlamıştı.

Sanatçının vefatı, ünlü şarkıcı Nil Burak ve yapımcı Hakan Eren tarafından duyuruldu ve müzik camiasında büyük üzüntü yarattı.

Ülkü Aker, Türk pop müziğinin en önemli söz yazarlarından biri olarak hatırlanacak.