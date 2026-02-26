Firma, Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdindeki dosyada alacaklıların oylarına sunulacak olan "Konkordato Projesi" için hazırlıklarını tamamladı. Bu proje, şirketin geleceğini belirleyecek ve 16 Mart’ta yapılacak toplantıda masaya yatırılacak.

Konkordato sürecinde firma ve kefil Vasfi Yeşil hakkında verilen kesin mühlet süreci devam ederken, borçlu tarafın sunduğu ödeme planı müzakereye açılıyor. Toplantının sonucu, firmanın mali geleceği açısından belirleyici olacak.

ALACAKLILARA SON ÇAĞRI

Komiser heyeti, toplantıya katılacak alacaklılar için gerekli belgeleri duyurdu. Gerçek ve tüzel kişiler kimlik fotokopisi ve imza sirkülerini, vekiller ve avukatlar ise özel vekaletname veya noter onaylı yetki belgesini yanlarında bulundurmak zorunda. Çek ve bono sahipleri ise senet asılları ile ön-arka fotokopilerini ibraz etmeli.

İcra ve İflas Kanunu 301. maddesi gereğince alacaklılar, toplantıdan önceki 7 gün boyunca belgeleri Kahramankazan’daki adreste inceleyebilecek. Bu süre, konkordato projesinin gerçekçiliğini analiz etmek isteyen alacaklılar için kritik öneme sahip.

7 GÜNLÜK SÜRE VERİLDİ

Toplantıya bizzat katılamayan alacaklılar için 7 günlük bir iltihak süresi tanındı. Ancak bu süre zarfında yazılı beyan vermeyen veya belirtilen adrese gitmeyen alacaklılar, projeyi reddetmiş sayılacak.

16 Mart’ta yapılacak toplantıda alacaklılar, Avrasya Kauçuk’un konkordato planını ya kabul edecek ya da reddedecek. Karar, şirketin mali durumu ve iflas sürecinin seyrini doğrudan etkileyecek.

Alacaklılar, belgeleri eksiksiz hazırlayarak toplantıya katılmalı; aksi takdirde hak kaybı yaşama riski bulunuyor. Şirket ve komiser heyeti, sürecin şeffaf ve düzenli ilerlemesi için gerekli tüm uyarıları yaptı.