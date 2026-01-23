Avustralya Açık 3. tur maçında Zeynep Sönmez, Kazak rakibi Yulia Putintseva'ya setlerde 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Zeynep Sönmez, üçüncü tur mücadelesinde Yulia Putintseva karşısında korta çıktı. Mücadele boyunca büyük çekişme yaşanırken, Putintseva üç set sonunda maçı kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

TRİBÜNLERLE GERGİNLİK YAŞANDI

Maç boyunca tribünlerden destek görmeyen ve yuhalanan Yulia Putintseva, karşılaşmanın ardından tribünlere dönerek "Sizi duyamıyorum" şeklinde bir el hareketi yaptı. Bu hareketin ardından seyirciler, Putintseva'ye tepki gösterdi. Protestoların arasında Türk seyircilerin olduğu bölüme giden Putintseva kışkırtıcı dans hareketleriyle alay etmeye başladı.

Putintseva'nın maç sonundaki tavrı sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, tribünlerle yaşanan gerilim karşılaşmanın önüne geçen detaylardan biri oldu.

Yulia Putintseva, Avustralya Açık'ta Zeynep Sonmez'i yendikten sonra korttaki röportajı boyunca yuhalandı.

Putintseva yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dürüst olmak gerekirse, gerçekten çılgın bir atmosfer. Adamlara bakın... Yaptıkları işe çok tutkulular. Bunu görmek harika. Özellikle de bana karşı. Çünkü ben bu tür mücadeleleri seviyorum."