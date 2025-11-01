Türk sinemasının efsane isimlerinden Engin Çağlar, hayatını kaybetti. Engin Çağlar’a, İstanbul Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla gelen bir motosiklet çarptı. Çağlar kaza sonrası yaşamını yitirdi.
Film-San Vakfı, kurucu üyelerinden olan ve Türk sinemasına önemli katkılarda bulunan Engin Çağlar’ın vefatını sosyal medya üzerinden duyurdu.
Vakıf paylaşımında, “Film-San Vakfının Kurucu Üyelerinden ve Türk Sineması’nın & Yeşilçam’ın Değerli Oyuncusu Engin Çağlar’a Allah’tan Rahmet, Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz…” ifadelerine yer verdi.
MOTOSİKLET ÇARPTI
EKOL TV'de yer alan habere göre Engin Çağlar’a, İstanbul Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla gelen bir motosiklet çarptı.
Kaza sonrası bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan Engin Çağlar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Engin Çağlar kimdir?
Engin Çağlar, 28 Ağustos 1940’ta İstanbul’da doğdu; asıl adı Çağlan Övet’tir. Şişli Terakki Lisesi ve Robert Koleji’nde eğitim aldıktan sonra Almanya’da Hildesheim Üniversitesi Güzel Sanatlar Okulu’nda iç mimarlık eğitimi gördü. Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olarak Yeşilçam’da uzun yıllar rol aldı.